Udinese | Molina | «Qui sono sbocciato Messi? Ecco cos’ha di speciale»

Advertising

LazionewsEu : #Molina torna su #UdineseLazio ??? #sslazio #lazio #lazionewseu #lazionews - infoitsport : Udinese, Molina: “Con la Lazio meritavamo di più. Ora testa al Milan” - CalcioPillole : Il terzino dell'#Udinese Nahuel #Molina ha parlato a tutto tondo della sua esperienza in Italia e del momento di fo… - gilnar76 : #Milan Udinese, Molina: «Pensiamo solo ai rossoneri» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Milan Udinese, Molina: «Pensiamo solo ai rossoneri» -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Molina

Occhio poi ai nomi "italiani", tra questi anchedell'. In regia può tornare di moda Xhaka, ma a parametro zero è prendibile pure Grillitsch . Davanti occhio a Berardi che non dispiace a ...... per piazzare il sorpasso (grida vendetta la traversa dia tempo scaduto e soprattutto il ... L'deve crescere in termini di gioco , deve sistemare tatticamente e tecnicamente un ...Nella ventiseiesima giornata di Serie A, Udinese e Lazio si dividono la posta in palio. Al vantaggio iniziale di Deulofeu risponde il colpo di testa di Felipe Anderson. Alla Dacia Arena è 1-1. Nahuel ...Uno degli uomini di maggior talento dell’Udinese è senza dubbio Molina, mettendo a referto 4 gol e un assist in stagione. Il classe 1998 si è raccontato nel corso della trasmissione televisiva Udinese ...