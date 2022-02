Ucraina, via libera a basi Russia in Donbass (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, via libera alle basi russe nel Donbass. La Duma di Stato a Mosca ha infatti approvato all’unanimità, e con ovazione dei deputati, i Trattati di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca con le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk presentati al Parlamento dal Presidente Putin dopo aver dichiarato il riconoscimento della sovranità delle due entità e firmato gli accordi con i ‘presidenti’ di Donetsk e Luhansk, Denis Pushilin e Leonid Pasechnik. I trattati passano ora al Consiglio della Federazione, ha precisato il Presidente della Camera bassa del Parlamento, Vyacheslav Volodin. Nei trattati identici per le due ‘repubbliche’ si precisa che alle parti “sarà garantito il diritto a costruire, usare e migliorare infrastrutture militari sul reciproco ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, viaallerusse nel. La Duma di Stato a Mosca ha infatti approvato all’unanimità, e con ovazione dei deputati, i Trattati di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca con le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk presentati al Parlamento dal Presidente Putin dopo aver dichiarato il riconoscimento della sovranità delle due entità e firmato gli accordi con i ‘presidenti’ di Donetsk e Luhansk, Denis Pushilin e Leonid Pasechnik. I trattati passano ora al Consiglio della Federazione, ha precisato il Presidente della Camera bassa del Parlamento, Vyacheslav Volodin. Nei trattati identici per le due ‘repubbliche’ si precisa che alle parti “sarà garantito il diritto a costruire, usare e migliorare infrastrutture militari sul reciproco ...

