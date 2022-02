Ucraina, Usa ed Europa cercano un accordo sulle sanzioni alla Russia. Le più dure sono l’esclusione dai circuiti bancari internazionali e lo stop al gas (Di martedì 22 febbraio 2022) Ora che Vladimir Putin è “venuto a vedere” le carte in mano alla Nato, i paesi occidentali tentano di organizzarsi per definire una risposta comune in forma di sanzioni. Non sarà facile perché non è un mistero che i grandi paesi europeo, Germania, Francia, Italia e Spagna siano molto restii di fronte alla possibilità di picchiare duro. A differenza di Stati Uniti e Gran Bretagna e paesi del Nord Europa più orientati verso la linea dura. Va detto che i paesi dell’Europa occidentale sono anche quelli che economicamente più hanno da perdere da una esclusione della Russia dai commerci di materie prime e altro. “I nostri colleghi europei, americani, britannici non si fermeranno e non si calmeranno finché non avranno esaurito tutte le loro possibilità per la cosiddetta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Ora che Vladimir Putin è “venuto a vedere” le carte in manoNato, i paesi occidentali tentano di organizzarsi per definire una risposta comune in forma di. Non sarà facile perché non è un mistero che i grandi paesi europeo, Germania, Francia, Italia e Spagna siano molto restii di frontepossibilità di picchiare duro. A differenza di Stati Uniti e Gran Bretagna e paesi del Nordpiù orientati verso la linea dura. Va detto che i paesi dell’occidentaleanche quelli che economicamente più hanno da perdere da una esclusione delladai commerci di materie prime e altro. “I nostri colleghi europei, americani, britannici non si fermeranno e non si calmeranno finché non avranno esaurito tutte le loro possibilità per la cosiddetta ...

