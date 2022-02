Ucraina, Salvini “Sanzioni ultima opzione, lavorare per la pace” (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo la pace e tifiamo per la pace. Le Sanzioni sono l'ultima opzione, perchè sanzione chiama altra sanzione. Bisogna lavorare per la pace. Io come ministro dell'Interno ho difeso i confini italiani, quindi figurarsi se non difendo i confini stranieri. E' bizzarra la sinistra che si disinteressa dei confini italiani e si preoccupa dei confini degli altri Paesi. I confini per me sono sacri e a me i carri armati non piacciono”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine di un evento a Roma. “Non abbiamo bisogno nè di guerra nè di carri armati. Questo governo continua e deve continuare a lavorare perchè sia la diplomazia a risolvere. Sento costantemente gli ambasciatori di entrambe le parti. Non vedo quali ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo lae tifiamo per la. Lesono l', perchè sanzione chiama altra sanzione. Bisognaper la. Io come ministro dell'Interno ho difeso i confini italiani, quindi figurarsi se non difendo i confini stranieri. E' bizzarra la sinistra che si disinteressa dei confini italiani e si preoccupa dei confini degli altri Paesi. I confini per me sono sacri e a me i carri armati non piacciono”. Così Matteo, leader della Lega, a margine di un evento a Roma. “Non abbiamo bisogno nè di guerra nè di carri armati. Questo governo continua e deve continuare aperchè sia la diplomazia a risolvere. Sento costantemente gli ambasciatori di entrambe le parti. Non vedo quali ...

Advertising

brandobenifei : Incredibile il silenzio di Matteo #Salvini. Pur di non discutere di #Putin e della crisi in #Ucraina, parla... di… - LaStampa : Ucraina: Salvini, sanzioni ultima delle soluzioni possibili - NozzaRiccardo : RT @nonleggerlo: #Salvini su #Putin, dal 2014: “Ucraina, non si rompano le palle a Putin” “Preferisco Putin all’Europa” “Putin è speranz… - LaNotifica : Ucraina, Salvini: “Spero che nessuno tifi per la guerra” - LaNotifica : Ucraina, Salvini “Sanzioni ultima opzione, lavorare per la pace” -