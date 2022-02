Ucraina-Russia, Zelensky: “Non ci sarà guerra Kiev-Mosca” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che ”non ci sarà una guerra” con la Russia. ”Sul piano militare, riteniamo che non ci sarà una guerra”, ha detto nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente dell’Estonia a Kiev. ”Non ci sarà una guerra totale contro l’Ucraina e non ci sarà un’ampia escalation dalla Russia. Se dovesse esserci, metteremo l’Ucraina sul piede di guerra”, ha aggiunto. Le azioni compite da Mosca sono una sorta di “aggressione legale” per creare “una solida base” per un’ulteriore escalation militare nelle regioni del Donbass. Il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrritiene che ”non ciuna” con la. ”Sul piano militare, riteniamo che non ciuna”, ha detto nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente dell’Estonia a. ”Non ciunatotale contro l’e non ciun’ampia escalation dalla. Se dovesse esserci, metteremo l’sul piede di”, ha aggiunto. Le azioni compite dasono una sorta di “aggressione legale” per creare “una solida base” per un’ulteriore escalation militare nelle regioni del Donbass. Il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e ...

Advertising

meb : Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l’Ucraina. L… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - martaottaviani : #Russia non vuole guerra convenzionale, non se la può più permettere da tempo. Serve per mettere sotto pressione la… - robertdolci : RT @maxdantoni: Non posso fare a meno di chiedermi come sarebbe descritta la situazione dell'Ucraina e del Donbass a parti invertite. O per… - 152Elena : RT @bravimabasta: Non so voi, ma le chiare parole di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi contro l'invasione russa dell'Ucrai… -