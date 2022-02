Ucraina-Russia, Usa: Blinken annulla incontro con Lavrov (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annullato l’incontro con il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, che avrebbe dovuto andare in scena giovedì 24 febbraio per discutere la crisi tra Ucraina e Russia. “La scorsa settimana avevo accettato di incontrare il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov questa settimana, il 24 febbraio, per discutere le preoccupazioni dei nostri paesi sulla sicurezza europea. Ma “il meeting si sarebbe tenuto “solo se la Russia non avesse invaso l’Ucraina”, spiega Blinken. “L’invasione sta iniziando e la Russia ha chiarito il proprio totale rifiuto della diplomazia, non ha più senso andare avanti con l’incontro a questo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antonyhato l’con il ministro degli Esteri russo, Sergey, che avrebbe dovuto andare in scena giovedì 24 febbraio per discutere la crisi tra. “La scorsa settimana avevo accettato di incontrare il ministro degli Esteri russo Sergeyquesta settimana, il 24 febbraio, per discutere le preoccupazioni dei nostri paesi sulla sicurezza europea. Ma “il meeting si sarebbe tenuto “solo se lanon avesse invaso l’”, spiega. “L’invasione sta iniziando e laha chiarito il proprio totale rifiuto della diplomazia, non ha più senso andare avanti con l’a questo ...

