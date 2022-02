Ucraina-Russia, Trump: “Putin non avrebbe agito così con me presidente” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il leader russo Vladimir Putin non si sarebbe “mai” comportato in questo modo se fosse rimasto alla Casa Bianca. Criticando la gestione della crisi in Ucraina da parte del suo successore Joe Biden, Trump ha ricordato la sua vicinanza a Putin, sottolineando in una nota che se la crisi “fosse stata gestita correttamente, non c’era assolutamente motivo per cui si verificasse la situazione in atto in Ucraina”. “Conosco molto bene Vladimir Putin e non avrebbe mai fatto sotto l’Amministrazione Trump quello che sta facendo ora, assolutamente no!”, ha aggiunto. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, l’exdegli Stati Uniti Donaldha affermato che il leader russo Vladimirnon si sarebbe “mai” comportato in questo modo se fosse rimasto alla Casa Bianca. Criticando la gestione della crisi inda parte del suo successore Joe Biden,ha ricordato la sua vicinanza a, sottolineando in una nota che se la crisi “fosse stata gestita correttamente, non c’era assolutamente motivo per cui si verificasse la situazione in atto in”. “Conosco molto bene Vladimire nonmai fatto sotto l’Amministrazionequello che sta facendo ora, assolutamente no!”, ha aggiunto. L'articolo proviene da ...

