Ucraina-Russia | San Pietroburgo può perdere finale Champions

(Adnkronos) – La Russia rischia di perdere la finale di Champions League in programma a San Pietroburgo il 28 maggio. A quanto riporta il 'Guardian' l'Uefa sta monitorando l'evolversi della crisi Ucraina-Russia ma, al momento, non è stato attuato nessun piano immediato per il cambio di sede. La posizione attuale della Uefa rimane che la partita si giocherà a San Pietroburgo, ma è chiaro che la situazione è in evoluzione, con i funzionari che stanno valutando piani di emergenza.

