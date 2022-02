Ucraina-Russia, Putin esce allo scoperto: il vero motivo per il quale la guerra è inevitabile (Di martedì 22 febbraio 2022) Ieri il presidente russo ha fatto un discorso alla nazione, chiarendo la sua posizione sull’Ucraina. Le parole di Putin non hanno lasciato adito a dubbi. La situazione è sempre più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 22 febbraio 2022) Ieri il presidente russo ha fatto un discorso alla nazione, chiarendo la sua posizione sull’. Le parole dinon hanno lasciato adito a dubbi. La situazione è sempre più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

meb : Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l’Ucraina. L… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - CiccioniSe : RT @bravimabasta: Non so voi, ma le chiare parole di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi contro l'invasione russa dell'Ucrai… - lucas041060011 : RT @francesco088661: #Cronaca SONO SICURO al 100% che se #DonaldTrump fosse stato Pres USA (COME DOVEVA), NON saremmo stati spettatori di u… -