Ucraina-Russia | per Casa Bianca è “invasione” | misure in arrivo

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, la Casa Bianca ha parlato delle truppe russe nell'est del Paese come di una "invasione". Su Twitter, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha anche annunciato "misure" che verranno annunciate "oggi". Il presidente americano Joe Biden "ha chiarito che se la Russia avesse invaso l'Ucraina, avremmo agito con la Germania per garantire che il Nord Stream 2 non andasse avanti. Siamo stati in stretta consultazione con la Germania durante la notte e accogliamo con favore il loro annuncio. Daremo seguito alle nostre misure oggi". "Credo che sia l'inizio di un'invasione, la nuova invasione russa dell'Ucraina", ha detto il ...

