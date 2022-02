Ucraina-Russia, Mosca: “Aperti a diplomazia”. Kiev: “Cancelli riconoscimento” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ucraina-Russia, Mosca si dice ancora aperta alla diplomazia mentre Kiev chiede a Mosca di rinunciare al riconoscimento delle Repubbliche autoproclamate del Donbass. “Chiediamo alla Russia di cancellare la decisione sul riconoscimento e di tornare al tavolo negoziale”, ha affermato l’ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, durante la riunione di emergenza dell’esecutivo Onu. “Condanniamo l’ordine di dispiegamento di truppe addizionali nei territori dell’Ucraina. Chiediamo un ritiro immediato, completo e verificabile delle truppe di occupazione”. La decisione di Mosca di riconoscere le Repubbliche autoproclamate di Luhansk e Donetsk ricalca quanto già fatto dalla ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) –si dice ancora aperta allamentrechiede adi rinunciare aldelle Repubbliche autoproclamate del Donbass. “Chiediamo alladi cancellare la decisione sule di tornare al tavolo negoziale”, ha affermato l’ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, durante la riunione di emergenza dell’esecutivo Onu. “Condanniamo l’ordine di dispiegamento di truppe addizionali nei territori dell’. Chiediamo un ritiro immediato, completo e verificabile delle truppe di occupazione”. La decisione didi riconoscere le Repubbliche autoproclamate di Luhansk e Donetsk ricalca quanto già fatto dalla ...

