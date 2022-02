Ucraina-Russia, Germania: “Stop autorizzazione gasdotto Nord Stream 2” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Germania ha deciso la sospensione dell’autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2 con la Russia dopo che il presidente russo Vladimir Putin, nella crisi con l’Ucraina, ha riconosciuto l’indipendenza delle due repubbliche separatiste autoproclamate di Luhansk e Donetsk. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz spiegando che ”oggi è la situazione è completamente diversa” e ”per questo dobbiamo rivalutare questa situazione, alla luce degli ultimi sviluppi”. Il gasdotto di 1.234 km, il più lungo gasdotto offshore nel mondo, sarebbe in grado di garantire il passaggio di 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laha deciso la sospensione dell’del2 con ladopo che il presidente russo Vladimir Putin, nella crisi con l’, ha riconosciuto l’indipendenza delle due repubbliche separatiste autoproclamate di Luhansk e Donetsk. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz spiegando che ”oggi è la situazione è completamente diversa” e ”per questo dobbiamo rivalutare questa situazione, alla luce degli ultimi sviluppi”. Ildi 1.234 km, il più lungooffshore nel mondo, sarebbe in grado di garantire il passaggio di 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno dallaallaattraverso il Mar Baltico. Il ...

