Ucraina-Russia, generale Camporini: “Eventuale guerra non coinvolge Italia” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Una guerra Eventuale non coinvolgerebbe noi. Il problema riguarda principalmente la Russia e l’Ucraina, che non è un membro della Nato e non gode della garanzia dell’intervento degli altri membri dell’Alleanza. L’unica cosa che può accadere è un supporto di tipo logistico da parte di alcuni paesi, ma non della Nato in quanto tale”. Lo dice all’Adnkronos il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e della difesa, commentando le tensioni tra Russia e Ucraina. “Abbiamo già visto che la Gran Bretagna, gli Stati Uniti stessi e qualche paese baltico hanno mandato dei rifornimenti e delle munizioni all’Ucraina ed è il massimo, credo, che possa accadere. Bisogna vedere – ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Unanonrebbe noi. Il problema riguarda principalmente lae l’, che non è un membro della Nato e non gode della garanzia dell’intervento degli altri membri dell’Alleanza. L’unica cosa che può accadere è un supporto di tipo logistico da parte di alcuni paesi, ma non della Nato in quanto tale”. Lo dice all’Adnkronos ilVincenzo, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e della difesa, commentando le tensioni tra. “Abbiamo già visto che la Gran Bretagna, gli Stati Uniti stessi e qualche paese baltico hanno mandato dei rifornimenti e delle munizioni all’ed è il massimo, credo, che possa accadere. Bisogna vedere – ...

Advertising

meb : Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l’Ucraina. L… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - martaottaviani : #Russia non vuole guerra convenzionale, non se la può più permettere da tempo. Serve per mettere sotto pressione la… - RafVitale79 : RT @Palazzo_Chigi: #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una… - Pax26632587 : RT @GeopoliticalCen: La Russia riconosce le repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale nell’interezza dei loro confini e non unicamente… -