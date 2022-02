Ucraina-Russia, generale Bertolini: “Situazione molto delicata, Italia è già coinvolta” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “In Ucraina siamo arrivati a un punto molto delicato, il fatto che Putin abbia riconosciuto le due repubbliche del Donbass sicuramente cambia la Situazione. Peraltro ci sono recedenti storici illustri sul campo avverso, è la stessa cosa che è avvenuta in Kosovo da parte nostra e nonostante le rimostranze russe all’epoca abbiamo riconosciuto l’autonomia del Kosovo dalla Serbia, la Russia si è opposta. La Situazione molto delicata, credo che la Russia cerchi adesso di metterci di fronte al fatto compiuto, un po’ come successo con la Crimea che si è ripresa la Russia e noi non abbiamo reagito, basandosi anche su un plebiscito nella regione”. Lo dice all’Adnkronos il generale Marco ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Insiamo arrivati a un puntodelicato, il fatto che Putin abbia riconosciuto le due repubbliche del Donbass sicuramente cambia la. Peraltro ci sono recedenti storici illustri sul campo avverso, è la stessa cosa che è avvenuta in Kosovo da parte nostra e nonostante le rimostranze russe all’epoca abbiamo riconosciuto l’autonomia del Kosovo dalla Serbia, lasi è opposta. La, credo che lacerchi adesso di metterci di fronte al fatto compiuto, un po’ come successo con la Crimea che si è ripresa lae noi non abbiamo reagito, basandosi anche su un plebiscito nella regione”. Lo dice all’Adnkronos ilMarco ...

