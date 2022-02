Ucraina-Russia, Di Maio: "Italia convinta su strada sanzioni" - Video (Di martedì 22 febbraio 2022) "Oggi pomeriggio qui a Parigi si terrà il consiglio europeo dei ministri degli Affari Esteri in cui daremo l'ok politico alle sanzioni nei confronti della Russia: quello che è avvenuto ieri con il riconoscimento da parte della Russia delle due repubbliche autoproclamate del Donbass è inaccettabile e l'Italia è assolutamente convinta nel procedere sulla strada delle sanzioni". A dichiararlo questa mattina a Parigi, dove nel pomeriggio si terrà il Consiglio dei ministri degli Esteri Ue, è stato il capo della diplomazia Italiana, Luigi di Maio. "Continueremo a coordinarci con i nostri partner europei, con i nostri alleati, continueremo a lavorare in stretto coordinamento, perché quello che è avvenuto ieri ad opera della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) "Oggi pomeriggio qui a Parigi si terrà il consiglio europeo dei ministri degli Affari Esteri in cui daremo l'ok politico allenei confronti della: quello che è avvenuto ieri con il riconoscimento da parte delladelle due repubbliche autoproclamate del Donbass è inaccettabile e l'è assolutamentenel procedere sulladelle". A dichiararlo questa mattina a Parigi, dove nel pomeriggio si terrà il Consiglio dei ministri degli Esteri Ue, è stato il capo della diplomaziana, Luigi di. "Continueremo a coordinarci con i nostri partner europei, con i nostri alleati, continueremo a lavorare in stretto coordinamento, perché quello che è avvenuto ieri ad opera della ...

Advertising

meb : Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l’Ucraina. L… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - martaottaviani : #Russia non vuole guerra convenzionale, non se la può più permettere da tempo. Serve per mettere sotto pressione la… - malup56 : RT @letMoncadacook: 'Bobo hai visto Russia-Ucraina?' 'Ho le bimbe Anto. Ho solo sentito Putin. Non va bene, sei la Russia, io ho giocato n… - infoitinterno : Ucraina, il presidente Zelensky: «Le azioni della Russia violano la nostra sovranità, ma non abbiamo paura» - Il vi… -