Ucraina, Putin: "Kiev dovrebbe abbandonare le sue ambizioni di adesione alla Nato" (Di martedì 22 febbraio 2022) "La migliore soluzione a questo problema sarebbe, per i nostri colleghi dei paesi occidentali per non perdere la cosiddetta faccia, se le attuali autorita' di Kiev si rifiutassero di aderire alla Nato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) "La migliore soluzione a questo problema sarebbe, per i nostri colleghi dei paesi occidentali per non perdere la cosiddetta faccia, se le attuali autorita' disi rifiutassero di aderire...

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - riotta : A rischio non erano le bollette del gas o i blog filorussi. A rischio sono la stabilità e la pace europea come le c… - RenzoValentini2 : RT @MinistroEconom1: È incredibile che Putin abbia l'arroganza di fare esercitazioni con le sue armate in territorio Russo mentre gli ameri… - REstaCorporate : Patetico sentire #Putin parlare di decisione #spontanea di non adesione alla #Nato dell'#Ucraina con un esercito di… -