Ucraina, Putin firma in diretta tv il riconoscimento del Donbass (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di riconoscere immediatamente l'indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk e lo ha fatto firmando al Cremlino, in diretta tv, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimirha deciso di riconoscere immediatamente l'indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk e lo ha fattondo al Cremlino, intv, ...

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - riotta : A rischio non erano le bollette del gas o i blog filorussi. A rischio sono la stabilità e la pace europea come le c… - dariodangelo91 : La Duma ha approvato all'unanimità la ratifica degli accordi di amicizia e cooperazione con le Repubbliche separati… - iceagescomin : RT @lmisculin: Sulla reazione deboluccia dell’Europa - che sta per concretizzarsi nelle sanzioni light - è stato perfetto @francescocosta s… -