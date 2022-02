Ucraina, pronta l’invasione. La Russia annette il Donbass e ora Kiev trema (Di martedì 22 febbraio 2022) Le truppe russe violano i confini dell’Ucraina e di fatto si preparano a invadere un Paese sovrano. La regione del Donbass sta per essere occupata dall’esercito di Vladimir Putin con una mossa a sorpresa. Il Cremlino ha annunciato infattidi aver riconosciuto l’indipendenza delle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk e intervenire “per assicurare la pace” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Le truppe russe violano i confini dell’e di fatto si preparano a invadere un Paese sovrano. La regione delsta per essere occupata dall’esercito di Vladimir Putin con una mossa a sorpresa. Il Cremlino ha annunciato infattidi aver riconosciuto l’indipendenza delle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk e intervenire “per assicurare la pace” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ilfoglio_it : La decisione di #Putin di riconoscere le due autoproclamate repubbliche popolari del #Donbass mette l'Unione Europe… - fattoquotidiano : L’Ucraina è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato “per evitare il conflitto”. Il cancelliere tedesco Scholz in… - giordi63 : RT @ofcs_report: #PUTIN ENTRA IN #DONBASS E SFIDA L’OCCIDENTE LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE E’ PRONTA A MORIRE PER #KIEV? #Ucrainarussia h… - ofcs_report : RT @ofcs_report: #PUTIN ENTRA IN #DONBASS E SFIDA L’OCCIDENTE LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE E’ PRONTA A MORIRE PER #KIEV? #Ucrainarussia h… - emergency_live : Crisi in Ucraina: la Protezione civile di 43 regioni della Russia pronta ad accogliere i migranti dal Donbass -