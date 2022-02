Ucraina, Navalny: “Putin nonno ubriaco trascina il Paese in disastro come Afghanistan” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente russo, Vladimir Putin, ieri ha parlato come “il nonno ubriaco che alle riunioni di famiglia annoia tutti con le sue storielle sul reale funzionamento della politica”. E gli esponenti del Consiglio di sicurezza che si è riunito ieri a Mosca in una seduta straordinaria e pubblica sono “ladri e rimbambiti”, ha scritto Aleksei Navalny, sulla scia dello slogan che aveva coniato nel 2011 per definire il partito al potere di Russia unita (‘ladri e truffatori’). Paragonando Putin a un ‘nonno ubriaco’, Navalny evoca oggi senza citarlo Boris Eltsin e i confusi anni Novanta che il Presidente russo, sin dal suo insediamento al Cremlino, ha invece fatto di tutto per far dimenticare e superare. Il dissidente in carcere ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente russo, Vladimir, ieri ha parlato“ilche alle riunioni di famiglia annoia tutti con le sue storielle sul reale funzionamento della politica”. E gli esponenti del Consiglio di sicurezza che si è riunito ieri a Mosca in una seduta straordinaria e pubblica sono “ladri e rimbambiti”, ha scritto Aleksei, sulla scia dello slogan che aveva coniato nel 2011 per definire il partito al potere di Russia unita (‘ladri e truffatori’). Paragonandoa un ‘’,evoca oggi senza citarlo Boris Eltsin e i confusi anni Novanta che il Presidente russo, sin dal suo insediamento al Cremlino, ha invece fatto di tutto per far dimenticare e superare. Il dissidente in carcere ...

