Ucraina, mezzi militari russi entrano nella repubblica separatista di Donestsk riconosciuta da Mosca: le immagini (Di martedì 22 febbraio 2022) Mosca ha annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk (segui l'ora per ora), inviando truppe nel Donbass con lo scopo, è la versione del Cremlino, di "assicurare la pace". Colonne militari russe sono entrate nella regione separatista nella serata e nella notte di ieri, come testimoniano diversi media locali e molti video pubblicati sui social network L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

