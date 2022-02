Ucraina, Meloni: “Rispettare il diritto internazionale e riaprire il negoziato per la de-escalation” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Grande preoccupazione per le notizie che arrivano dall’Ucraina e che coinvolgono la stabilità di tutta l’Europa”, viene espressa dalla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che si dichiara convinta da sempre “che il rispetto del diritto internazionale sia alla base della convivenza pacifica tra gli Stati e condanna fermamente il riconoscimento unilaterale da parte della Federazione russa delle repubbliche separatiste del Donbass”. Donbass, la condanna di FdI per le mosse della Russia e il sostegno alla Nato “Difendiamo il diritto degli Stati sovrani e democratici dell’Est Europa di scegliere liberamente il loro destino occidentale ed europeo – prosegue una nota – Fratelli d’Italia sostiene l’appartenenza dell’Italia al blocco occidentale e alla NATO senza ambiguità, soprattutto difronte a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) “Grande preoccupazione per le notizie che arrivano dall’e che coinvolgono la stabilità di tutta l’Europa”, viene espressa dalla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, che si dichiara convinta da sempre “che il rispetto delsia alla base della convivenza pacifica tra gli Stati e condanna fermamente il riconoscimento unilaterale da parte della Federazione russa delle repubbliche separatiste del Donbass”. Donbass, la condanna di FdI per le mosse della Russia e il sostegno alla Nato “Difendiamo ildegli Stati sovrani e democratici dell’Est Europa di scegliere liberamente il loro destino occidentale ed europeo – prosegue una nota – Fratelli d’Italia sostiene l’appartenenza dell’Italia al blocco occidentale e alla NATO senza ambiguità, soprattutto difronte a ...

