Ucraina: lo strappo di Mosca infiamma l’Occidente, Europa e Stati Uniti preparano sanzioni contro la Russia (Di martedì 22 febbraio 2022) l’Occidente lavora al pacchetto di sanzioni contro la Russia, dopo il risveglio nel pieno dell’incubo di una guerra imminente. Una risposta invocata anche da Kiev, ma ancora tutta da calibrare sullo sfondo dello strappo imposto da Mosca con la firma di Vladimir Putin al documento che concede, in via unilaterale, l’indipendenza nel Donbass, est Ucraina, alle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Ucraina, Europa e Stati Uniti verso sanzioni contro la Russia Secondo l’Intelligence USA, la mossa unilaterale del leader russo, con il riconoscimento della sovranità alle aree più calde dell’Ucraina dell’est nel ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022)lavora al pacchetto dila, dopo il risveglio nel pieno dell’incubo di una guerra imminente. Una risposta invocata anche da Kiev, ma ancora tutta da calibrare sullo sfondo delloimposto dacon la firma di Vladimir Putin al documento che concede, in via unilaterale, l’indipendenza nel Donbass, est, alle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk.versolaSecondo l’Intelligence USA, la mossa unilaterale del leader russo, con il riconoscimento della sovranità alle aree più calde dell’dell’est nel ...

Advertising

StefaniaChiale : RT @fuoridallabolla: Lo strappo di #Putin sull’#Ucraina, le divisioni nella maggioranza sul #GreenPass e l’uscita dal #Covid vista dalla #L… - UBrignone : RT @mattino5: Strappo della Russia: come si sta vivendo questa situazione in #Ucraina? In diretta da Kiev tutti gli aggiornamenti sul confl… - mattino5 : Strappo della Russia: come si sta vivendo questa situazione in #Ucraina? In diretta da Kiev tutti gli aggiornamenti… - fuoridallabolla : Lo strappo di #Putin sull’#Ucraina, le divisioni nella maggioranza sul #GreenPass e l’uscita dal #Covid vista dalla… - mattino5 : Buongiorno a tutti, siamo in onda con #Mattino5 News! Iniziamo subito la puntata parlando della guerra in Ucraina:… -