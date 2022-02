Ucraina | la mossa di Putin punta a sgretolare la Nato L’Alleanza ora è costretta a rispondere | ma resta divisa sulle sanzioni

(Di martedì 22 febbraio 2022) Vladimirha rilanciato. E lo ha fatto in maniera decisa, per alcuni anche inattesa. Il riconoscimento, con conseguente invio di truppe (“contingente di pace”, le ha definite lui), delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk ha colto gli avversari di sorpresa. Anche alla luce delle sue parole di pochi giorni fa, quando aveva apparentemente respinto la proposta della Duma spiegando che tale azione sarebbe stata una violazione degli Accordi di Minsk. Ieri il capo del Cremlino ha deciso di cestinare definitivamente l’intesa del 2014, mai veramente rispettata, in realtà. L’obiettivo è chiaro: mettere il blocco occidentale all’angolo, evidenziare le sue divisioni interne e tentare di destabilizzarlo. Quella di ieri è unacome altre alle quali il presidente russo ci ha già abituato. Lui, più di chiunque altro tra i leader mondiali, è capace ...

Unache sposta verso l'alto l'asticella che si suppone dovrebbero sottoscrivere anche gli altri paesi Ue. 'L'energia non è l'unica preoccupazione e Roma non è l'unica capitale che potrebbe ...Precipita drammaticamente la crisi in. Con unaa sorpresa, ieri il presidente russo Vladimir Putin ha dapprima annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, ...Una mossa che per i funzionari occidentali fornirebbe un pretesto per una più ampia invasione dell’Ucraina. La Russia ha difeso le sue azioni definendoli sforzi per “proteggere e preservare quelle ...La prossima mossa tocca all’Europa e al Regno Unito. Dopo che Vladimir Putin ha rotto gli indugi inviando le truppe russe nelle due regioni separatiste dell’Ucraina orientale (Donetsk e ...