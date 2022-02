Ucraina, la crisi risveglia l’ultimo comunista. Marco Rizzo: «Solo la Russia lavora per la pace» (Di martedì 22 febbraio 2022) Finalmente uno che lo dice fuori dai denti. Proprio come ai tempi dell’Urss, acronimo che stava per Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: “Giù le mani dalla madre Russia“. Marco Rizzo sarà pure l’ultimo dei bolscevichi, ma almeno gli va riconosciuta la coerenza. Il segretario del redivivo Partito comunista ha, se non altro, il merito di dire quel che tanti suoi (ex?)compagni, imborghesiti dal tempo e dalla frequentazione con il potere, si limitano ormai Solo a pensare. Nella sua testa, invece, è ancora vivo ed attivo il vecchio paradigma in voga ai tempi della Guerra Fredda: la Russia lavora sempre e Solo per la pace insidiata, invece, dall’Occidente guerrafondaio. Marco ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Finalmente uno che lo dice fuori dai denti. Proprio come ai tempi dell’Urss, acronimo che stava per Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: “Giù le mani dalla madre“.sarà puredei bolscevichi, ma almeno gli va riconosciuta la coerenza. Il segretario del redivivo Partitoha, se non altro, il merito di dire quel che tanti suoi (ex?)compagni, imborghesiti dal tempo e dalla frequentazione con il potere, si limitano ormaia pensare. Nella sua testa, invece, è ancora vivo ed attivo il vecchio paradigma in voga ai tempi della Guerra Fredda: lasempre eper lainsidiata, invece, dall’Occidente guerrafondaio....

