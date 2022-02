Ucraina | italiano a Donetsk | “Qui è guerra | bombardano senza sosta”

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Qui èe nessuno riesce a fare niente per risolverla”. Così parla unche si è trasferito incon la sua famiglia 18 anni fa e oggi vive a, il capoluogo di una delle due Repubbliche autoproclamate del Donbass riconosciute ieri dalla Russia. “In città la situazione è calma, ma fuori è più critica. I bombardamenti non si fermano da tre-quattro giorni e verso il confine si sente il rumore delle bombe che cadono”, racconta in un’intervista all’Adnkronos, nella quale spiega come aci sia “un’invasione di fatto” da otto anni, da quando cioè è scoppiata ladel Donbass tra le forze ucraine ed i separatisti filo-russi. “Ormai sono otto anni che il conflitto va avanti, sebbene gli scontri non hanno avuto sempre la stessa intensità. Il ...

MCriscitiello : Se il Governo Italiano si limiterà a consigliare e non ad ordinare agli italiani in Ucraina di rientrare,De Zerbi e… - FrancescoLollo1 : Nonostante le reiterate e molteplici richieste provenienti da Fratelli d'Italia, #Draghi snobba il Parlamento itali… - pdnetwork : Il PD è al fianco dell'#Ucraina. Sosteniamo il Governo italiano che, insieme agli alleati, sta lavorando a una solu…

"Da diversi esponenti della sinistra e non solo, si arriva a chiedere un suo intervento, dopo averlo denigrato quando era in corsa per il Quirinale. L'Italia non può che ispirarsi alla visione che lui ...
Martedì, 22 febbraio 2022 Home > aiTv > Ucraina, Putin: non abbiamo intenzione di ricostituire un impero Roma, 22 feb. (askanews) - All'indomani del riconoscimento russo dell'indipendenza delle ...