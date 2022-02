Ucraina, il quotidiano statunitense Wall Street Journal contro il governo Draghi: “Esita nel momento sbagliato” (Di martedì 22 febbraio 2022) La forza di una catena dipende dal suo anello più debole e secondo il Wall Street Journal questo anello è l’Italia. Il quotidiano della finanza statunitense punta l’indice contro Mario Draghi e palazzo Chigi parlando delle crepe nella determinazione occidentale di agire nei confronti della Russia. La valutazione è contenuta in un commento dell’Editorial Board, che stabilisce la linea “ufficiale” del quotidiano. “L’Italia Esita su sanzioni dure nel momento sbagliato”, osserva il board editoriale del quotidiano, notando come l’Italia importa il 90% del suo gas ed è uno dei maggiori clienti europei della Russia. Mario Draghi “non vuole che la sua eredità di premier di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) La forza di una catena dipende dal suo anello più debole e secondo ilquesto anello è l’Italia. Ildella finanzapunta l’indiceMarioe palazzo Chigi parlando delle crepe nella determinazione occidentale di agire nei confronti della Russia. La valutazione è contenuta in un commento dell’Editorial Board, che stabilisce la linea “ufficiale” del. “L’Italiasu sanzioni dure nel”, osserva il board editoriale del, notando come l’Italia importa il 90% del suo gas ed è uno dei maggiori clienti europei della Russia. Mario“non vuole che la sua eredità di premier di ...

