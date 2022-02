Ucraina, il presidente Zelensky: «Le azioni della Russia violano la nostra sovranità, ma non abbiamo paura» – Il video (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha chiesto un chiaro sostegno da parte dell’Occidente dopo che la Russia ha riconosciuto due regioni separatiste orientali e poi ha ordinato alle truppe di sostenere le loro richieste di indipendenza. In un discorso pronunciato dopo consultazioni urgenti con i leader mondiali, Zelensky ha detto che l’Ucraina non ha «paura di niente e di nessuno», e ha definito il passo del Cremlino «una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale» dell’ex stato sovietico. Zelensky ha sottolineato che tutta la responsabilità per le conseguenze del riconoscimento dei separatisti ricade sulla Russia, un atto che potrebbe significare il ritiro ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Ildell’Volodymyrha chiesto un chiaro sostegno da parte dell’Occidente dopo che laha riconosciuto due regioni separatiste orientali e poi ha ordinato alle truppe di sostenere le loro richieste di indipendenza. In un discorso pronunciato dopo consulturgenti con i leader mondiali,ha detto che l’non ha «di niente e di nessuno», e ha definito il passo del Cremlino «una violazionee dell’integrità territoriale» dell’ex stato sovietico.ha sottolineato che tutta la responsabilità per le conseguenze del riconoscimento dei separatisti ricade sulla, un atto che potrebbe significare il ritiro ...

