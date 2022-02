Ucraina, il calcio va avanti nonostante la paura della guerra (Di martedì 22 febbraio 2022) . La UEFA conferma la finale in Russia. Parola d’ordine stabilità. I venti di guerra non fermano il calcio in Ucraina. Già nel corso del caos generato dalla pandemia Covid, la UEFA e le associazioni nazionali hanno cercato in ogni modo di continuare a fornire lo spettacolo del calcio, per fornire uno svago ai milioni di cittadini in lockdown. La stessa strategia è applicata per la guerra in Ucraina, che sembra per riprendere con più violenza che in passato. La finale di Champions League si terrà a San Pietroburgo e la UEFA ha confermato la scelta. A Sportsmail, il giornalista sportivo ucraino Andrew Todos ha confermato che il messaggio per la popolazione Ucraina è di andare avanti: «La gente è preoccupata, ama il calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) . La UEFA conferma la finale in Russia. Parola d’ordine stabilità. I venti dinon fermano ilin. Già nel corso del caos generato dalla pandemia Covid, la UEFA e le associazioni nazionali hanno cercato in ogni modo di continuare a fornire lo spettacolo del, per fornire uno svago ai milioni di cittadini in lockdown. La stessa strategia è applicata per lain, che sembra per riprendere con più violenza che in passato. La finale di Champions League si terrà a San Pietroburgo e la UEFA ha confermato la scelta. A Sportsmail, il giornalista sportivo ucraino Andrew Todos ha confermato che il messaggio per la popolazioneè di andare: «La gente è preoccupata, ama il...

