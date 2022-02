Ucraina, gas, Nato: perché il cattivo non è Putin (Di martedì 22 febbraio 2022) Be’, la crisi Ucraina presenta almeno un vantaggio: i tiggì hanno smesso di bombardarci i cabbasisi col covid. Chi ha ragione? Intanto diciamo chi sta vincendo: gli Usa. Tanto casino hanno fatto che sono riusciti a tappare il NorthStream2, così che la Germania il gas dovrà comprarlo da loro. È shale-gas, ottenuto col metodo fracking che fa stracciare le vesti agli ecologisti di tutto il mondo. Tranne a quelli tedeschi, chissà perché. Questo gas americano costa di più degli altri, e agli europei costerà ulteriormente perché il trasporto via nave da oltreoceano ne fa lievitare il prezzo. Bene per gli Usa, che così potranno scaricare parte della loro crisi economica sul competitor più temuto, l’Europa. In Germania, chissà perché, c’è un potente partito Verde che ha fatto smantellare il nucleare e sta facendolo col ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 22 febbraio 2022) Be’, la crisipresenta almeno un vantaggio: i tiggì hanno smesso di bombardarci i cabbasisi col covid. Chi ha ragione? Intanto diciamo chi sta vincendo: gli Usa. Tanto casino hanno fatto che sono riusciti a tappare il NorthStream2, così che la Germania il gas dovrà comprarlo da loro. È shale-gas, ottenuto col metodo fracking che fa stracciare le vesti agli ecologisti di tutto il mondo. Tranne a quelli tedeschi, chissà. Questo gas americano costa di più degli altri, e agli europei costerà ulteriormenteil trasporto via nave da oltreoceano ne fa lievitare il prezzo. Bene per gli Usa, che così potranno scaricare parte della loro crisi economica sul competitor più temuto, l’Europa. In Germania, chissà, c’è un potente partito Verde che ha fatto smantellare il nucleare e sta facendolo col ...

