Ucraina | esercito russo invade il Donbass “indipendente” Onu | “Il conflitto è reale” Di Maio | “Oggi ok politico a sanzioni economiche”

Leggi su inews24

(Di martedì 22 febbraio 2022) Putin ha riconosciuto l’indipendenza delle regioni separatiste Donetsk e Luhansk, che giorni fa si erano autoproclamate repubbliche. Come avvenuto con la Crimea nel 2014 quindi, di fatto ilè stato annesso a Mosca e la crisi indiventa ancora più profonda. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si è riunito in piena notte per L'articolo proviene da Inews24.it.