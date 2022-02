Ucraina: Draghi, parole di condanna per Putin, ma l’Italia dipende dal gas russo (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA – “Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass. Si tratta di una inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale” dell’Ucraina. Così il premier Mario Draghi in apertura del suo discorso all’insediamento di Franco Frattini al Consiglio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA – “Voglio prima di tutto esprimere la mia più fermaper la decisione del governodi riconoscere i due territori separatisti del Donbass. Si tratta di una inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale” dell’. Così il premier Marioin apertura del suo discorso all’insediamento di Franco Frattini al Consiglio L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Draghi Ucraina: Draghi,dialogo essenziale ma prepariamo sanzioni Così il premier Mario Draghi in apertura del suo discorso all'insediamento di Franco Frattini al COnsiglio di Stato a proposito della crisi in Ucraina. .

Draghi:dura condanna a Mosca su Donbass 11.30 Draghi:dura condanna a Mosca su Donbass "Una inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale" dell'Ucraina. Così il premier Draghi sul riconoscimento russo dei territori separatisti del Donbass. Ribadita la "ferma condanna" della decisione del Cremlino. "Siamo in costante contatto con gli alleati ...

