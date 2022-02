Ucraina, Draghi: 'Inaccettabile violazione della sovranità, per la Russia prepariamo già sanzioni' (Di martedì 22 febbraio 2022) 'Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass. Si tratta di una Inaccettabile violazione della ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) 'Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass. Si tratta di una...

