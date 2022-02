Ucraina diretta, Usa: è l'inizio di una invasione. Biden parla alle 20. Ue: sanzioni su accesso Mosca a mercati europei. L'Onu: «Il rischio di una guerra è reale» (Di martedì 22 febbraio 2022) Crisi Russia-Ucraina. È sempre più tesa la tensione in Ucraina dopo l'annuncio di Putin sul riconoscimento del Donbass e l'invio delle truppe, formalmente per una missione di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 febbraio 2022) Crisi Russia-. È sempre più tesa la tensione indopo l'annuncio di Putin sul riconoscimento del Donbass e l'invio delle truppe, formalmente per una missione di...

sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina ha già perso la sua sovranità', diventando serva 'dei padroni occidentali'. Lo ha detto il presidente ru… - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura'. Lo ha detto il presidente… - PadovanicNicola : RT @matteo_pelli: Stasera TG speciale dalle 20 alle 21 per capire meglio la situazione tra Russia e Ucraina. Collegamenti e inviati in dire… - bababukfree : RT @Geopoliticainfo: ????'L'#Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura'. Lo ha detto il presidente… -