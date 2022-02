Ucraina diretta, prime sanzioni a Mosca: accordo unanime dell'Ue. Nato: ci attendiamo attacco russo su larga scala. Putin: «Kiev una minaccia nucleare per Mosca» (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo l'annuncio di Putin sul riconoscimento del Donbass sono sempre più incalzanti gli sviluppi e le reazioni internazionali, anche sul terreno, sebbene Mosca abbia specificato che... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo l'annuncio disul riconoscimento del Donbass sono sempre più incalzanti gli sviluppi e le reazioni internazionali, anche sul terreno, sebbeneabbia specificato che...

sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina ha già perso la sua sovranità', diventando serva 'dei padroni occidentali'. Lo ha detto il presidente ru… - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura'. Lo ha detto il presidente… - hiboss_hiboss : RT @OptimusprimeIO: Diretta shock in Ucraina: e' finita in rissa un talk- show in diretta TV.. I talk show quelli belli.. ???????????????? https:… - BuffagniRoberto : A minuti qui Biden sull'Ucraina in diretta. -