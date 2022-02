Ucraina | Di Maio | Italia convita sulle sanzioni a Mosca” Kiev | pronti alla guerra BoJo | “Putin vuole invadere”

(Di martedì 22 febbraio 2022) La crisi ine la mossa imprevista del presidente russo Vladimirdi riconoscere le repubbliche separatiste infervora gli animi delle cariche politiche europee e di, che si preparano in modo compatto a votarepunitive contro. Il presidente ucraino Volodymir Zelensky da parte sua parlandonazione nella notte ha accusato la Russia di violare l'integrità territoriale del suo Paese riconoscendo l'indipendenza delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. "Tutta la responsabilità per le conseguenze di una tale decisione è della leadership russa", aggiungendo che gli ucraini sono "sulla loro terra", e non hanno "paura di niente e nessuno" e non cederanno "un solo pezzo del Paese". Segui su affarni.it

Advertising

ItalyMFA : Min @luigidimaio condanna la decisione delle autorità russe di riconoscere le cosiddette repubbliche separatiste di… - TgLa7 : #Ucraina: Di Maio, tutti gli italiani lascino Paese - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Di Maio: 'L'Italia condanna il riconoscimento del Donbass. Sosteniamo l'integrità e la pie… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Di Maio, Italia convinta su strada sanzioni a #Russia. (AGI) Solo chi non conosce Mario #Draghi e il suo profondo spir… - Affaritaliani : Crisi Ucraina, Di Maio: “Italia verso le sanzioni”. Kiev: pronti alla guerra -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Maio

Adnkronos

Donetsk e Lugansk si sono addormentate ine si sono svegliate in Russia. Ieri sera l'arrivo del gelo russo di un presidente che ha ...po' tutti che la Russia ha accolto a turno Macron e Di, ...... ha detto che le dichiarazioni che dovevano rassicurarlo ? sul fatto che l'ingresso dell'... Per l'Italia ha commentato la crisi Luigi Di, che ha detto che la decisione di Mosca " ...Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...Di Maio: “Decisione russa da condannare, pronti a riferire in Parlamento” ROMA – Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il ministro della Difesa di inviare truppe russe nel Donbass, regione ...