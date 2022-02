Ucraina | Di Maio | Italia convinta sulle sanzioni a Mosca” Kiev | pronti alla guerra BoJo | “Putin vuole invadere”

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 22 febbraio 2022) La crisi ine la mossa imprevista del presidente russo Vladimirdi riconoscere le repubbliche separatiste infervora gli animi delle cariche politiche europee e di, che si preparano in modo compatto a votarepunitive contro. Il presidente ucraino Volodymir Zelensky da parte sua parlandonazione nella notte ha accusato la Russia di violare l'integrità territoriale del suo Paese riconoscendo l'indipendenza delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. "Tutta la responsabilità per le conseguenze di una tale decisione è della leadership russa", aggiungendo che gli ucraini sono "sulla loro terra", e non hanno "paura di niente e nessuno" e non cederanno "un solo pezzo del Paese". Segui su affarni.it