Ucraina | Cuperlo Pd | ' Mai troppo tardi per pacifismo'

Advertising

globalistIT : Le parole di Gianni @Cuperlo sulla crisi #Ucrainarussia : 'Il pacifismo non ci ha mai abbandonati e ha sempre conti… - Radio1Rai : #Ucraina ???L’analisi di Gianni #Cuperlo: «Il confine vero è quello dei valori che fanno l’Europa». A #Forrest con… - PDAmsterdam : La segretaria ed il tesoriere del @PDAmsterdam oggi al #corso dì #politica organizzato da #Cuperlo. #Cina,… - maxnavacchia : Scuola di buona Politica del Partito Democratico 'Partecipazione e Democrazia': mattina di interventi superlativi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Cuperlo

Globalist.it

troppo tardi per sperare in una situazione pacifica della crisi? Secondo Giannino: "Si dice che non è mai troppo tardi, soprattutto quando si parla di un conflitto di questo genere" dice il presidente della Fondazione Pd a Radio Immagina. "Questa ...Mille gli iscritti all'iniziativa organizzata da Gianni. Si tratta della prima di cinque ... La crisi". La sessione del pomeriggio, alle 14 e 30, sarà introdotta da Brando Benifei, ...È troppo tardi per sperare in una situazione pacifica della crisi Ucraina? Secondo Gianni Cuperlo no: “Si dice che non è mai troppo tardi, soprattutto quando si parla di un conflitto di questo genere” ...Il responsabile della formazione Davide Ranalli: "Non si tratta più solo di saper usare nel modo giusto i social, ma di saper creare empatia con ...