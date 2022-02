Ucraina | così i media hanno tifato per la guerra

Advertising

forza_italia : Dialogo, fermezza, Europa unita. Solo così è possibile risolvere la crisi ucraina. - emmabonino : Su crisi ucraina qualcuno dovrebbe chiamare un “time out” su questa agitazione senza scopo apparente. ONU e OSCE so… - eziomauro : Ucraina, code chilometriche sulle strade: così gli abitanti fuggono dal Donbass - Oven_Art : RT @fanpage: 'L'Ucraina chiama le ultime azioni della Russia una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del nostro stato'… - smilypapiking : RT @annamaria_ff: La parabola guerrafondaia del dittatore Putin continua..Sul Mar D'azov ha imposto la NO FLAY ZONE, la CRIMEA occupata nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina così

La Repubblica

...solo su queste due provincie che è come dire che non ha fatto niente riservandosi maggiori sanzioni (quelle vere) solo se i russi supereranno il confine (quello vero diciamo) con l'. Poi ..., cosa succede se la situazione precipita, dichiarazioni choc Già nell'aprile 2021, il New ... Il presidente dell'Uganda la snobba: il gesto clamoroso 'Il modo ristretto in cui è stata ...