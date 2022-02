Ucraina, colpo fatale alle finanze: l’arma di Biden per fermare lo Zar (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente americano: «Metteremo al bando tutti gli investimenti nel Donbass, punito chi fa affari con i separatisti» Leggi su lastampa (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente americano: «Metteremo al bando tutti gli investimenti nel Donbass, punito chi fa affari con i separatisti»

Advertising

robertapinotti : Riconoscere il #Donbass da parte di #Putin è un atto molto grave: mina l’integrità territoriale dell’#Ucraina e vio… - limesonline : Il primo obiettivo è stato raggiunto. L’#Ucraina ora non ha possibilità di entrare nella Nato. Senza sparare un col… - infoitinterno : Ucraina, colpo fatale alle finanze: l'arma di Biden per fermare lo Zar - ninacs81 : RT @paradoxMKD: Dopo due settimane che Biden ripete che Putin sicuramente invaderà l'Ucraina, il presidente russo oggi ha preso il controll… - francescoemme85 : @EnricoLetta L'#Ucraina non ha mai riconosciuto il #Kosovo, chissà perché... ?? Fatto sta che hanno smesso di sparar… -