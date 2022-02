Ucraina, chi è che in Europa frena la guerra contro Putin (Di martedì 22 febbraio 2022) Tanto tuonò che piovve. Tutto si può dire della crisi in Ucraina, meno che Putin abbia colto qualcuno di sorpresa. Mai operazione militare è stata così a lungo preparata sotto i riflettori del mondo, in quattro mesi, mandando un’unità alla volta, prima le forze di primo scaglione, poi la logistica, infine gli ospedali da campo. E poi, come annunciato, le truppe russe sono entrate in Ucraina, nella regione del Donbass, il giorno stesso in cui Putin ha riconosciuto l’indipendenza delle sue due province (oblast) di Luhansk e Donetsk. Una guerra lunga otto anni La guerra non è nuova, è iniziata con la proclamazione unilaterale di indipendenza delle due province, dall’Ucraina, nella primavera del 2014. Quindi parliamo di un evento di otto anni fa che ha prodotto un ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 22 febbraio 2022) Tanto tuonò che piovve. Tutto si può dire della crisi in, meno cheabbia colto qualcuno di sorpresa. Mai operazione militare è stata così a lungo preparata sotto i riflettori del mondo, in quattro mesi, mandando un’unità alla volta, prima le forze di primo scaglione, poi la logistica, infine gli ospedali da campo. E poi, come annunciato, le truppe russe sono entrate in, nella regione del Donbass, il giorno stesso in cuiha riconosciuto l’indipendenza delle sue due province (oblast) di Luhansk e Donetsk. Unalunga otto anni Lanon è nuova, è iniziata con la proclamazione unilaterale di indipendenza delle due province, dall’, nella primavera del 2014. Quindi parliamo di un evento di otto anni fa che ha prodotto un ...

