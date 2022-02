Ucraina, carri armati russi nel Donbass: colonna di blindati a Donetsk (Di martedì 22 febbraio 2022) Leggi Anche Ucraina, Putin riconosce l'indipendenza del Donbass e invia truppe 'per assicurare la pace' - Nato: 'Pretesto per una nuova invasione' - colonna di blindati a Donetsk L'accordo tra russia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) Leggi Anche, Putin riconosce l'indipendenza dele invia truppe 'per assicurare la pace' - Nato: 'Pretesto per una nuova invasione' -diL'accordo traa ...

giancarlofelic1 : RT @antodelprino: È successo questo: Putin ha riconosciuto l’indipendenza di 2 stati, il DPR e l’LPR, dall’#Ucraina. Quindi i carri armati… - antodelprino : È successo questo: Putin ha riconosciuto l’indipendenza di 2 stati, il DPR e l’LPR, dall’#Ucraina. Quindi i carri a… - NewSicilia : #Notiziedalmondo - Degenera la situazione in #Ucraina, le forze armate russe hanno valicato il confine con il Paese… - JollyRoger0039 : @CCKKI Ok, adesso che ha mandato in Ucraina i carri 'per mantenere la pace' ti servono altre prove? - alpha_joe1 : @DomaniGiornale 'fallimento della diplomazia in Ucraina'...l'EU ha esaurito l'unica opzione che negli decenni si è… -