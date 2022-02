Ucraina, Borrell: “Sanzioni faranno male alla Russia, molto male” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le “Sanzioni”, approvate oggi politicamente dall’Ue contro Mosca, per aver riconosciuto le due repubbliche secessioniste del Donbass “faranno male alla Russia, molto male”. Lo dice l’Alto Rappresentante Ue Josep Borrell, a Parigi. Le Sanzioni, ripete Borrell, includono tra l’altro “la limitazione dell’accesso del debito sovrano russo ai nostri mercati finanziari”, misure che colpiranno “gli oligarchi” e i deputati russi della Duma che hanno votato per il riconoscimento delle due entità, tra l’altro. Aumenteremo le Sanzioni” contro la Russia “in modo sostanziale, a seconda del comportamento di Mosca”, visto che ci sono ancora “molti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le “”, approvate oggi politicamente dall’Ue contro Mosca, per aver riconosciuto le due repubbliche secessioniste del Donbass “”. Lo dice l’Alto Rappresentante Ue Josep, a Parigi. Le, ripete, includono tra l’altro “la limitazione dell’accesso del debito sovrano russo ai nostri mercati finanziari”, misure che colpiranno “gli oligarchi” e i deputati russi della Duma che hanno votato per il riconoscimento delle due entità, tra l’altro. Aumenteremo le” contro la“in modo sostanziale, a seconda del comportamento di Mosca”, visto che ci sono ancora “molti ...

