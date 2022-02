Ucraina, Biden “Violato il diritto internazionale, dure sanzioni” (Di martedì 22 febbraio 2022) WASHINGTON (ITALPRESS) – “La Russia ha cominciato a spezzettare l’Ucraina, sta tentando di rubare con la forza dei territori in violazione aperta del diritto internazionale. Annuncio nuove sanzioni nei confronti della Russia in risposta alle sue azioni, in coordinamento con gli alleati”. Così Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti nel suo intervento dalla Casa Bianca sulla crisi in Ucraina. “La Russia – prosegue – non ha accennato a una de-escalation e se continuerà l’invasione siamo pronti a rafforzare la nostra presenza in Ucraina e il nostro sostegno, dispiegheremo le nostre forze che sono già in Europa. Si tratta di mosse difensive, non c’è nessuna intenzione di attaccare la Russia, gli Usa e gli alleati difenderanno ogni centimetro di territorio ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) WASHINGTON (ITALPRESS) – “La Russia ha cominciato a spezzettare l’, sta tentando di rubare con la forza dei territori in violazione aperta del. Annuncio nuovenei confronti della Russia in risposta alle sue azioni, in coordinamento con gli alleati”. Così Joe, Presidente degli Stati Uniti nel suo intervento dalla Casa Bianca sulla crisi in. “La Russia – prosegue – non ha accennato a una de-escalation e se continuerà l’invasione siamo pronti a rafforzare la nostra presenza ine il nostro sostegno, dispiegheremo le nostre forze che sono già in Europa. Si tratta di mosse difensive, non c’è nessuna intenzione di attaccare la Russia, gli Usa e gli alleati difenderanno ogni centimetro di territorio ...

