Ucraina | Biden | Ulteriore dispiegamento truppe Usa in paesi baltici

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente americano ha autorizzato "unaggiuntivo" diUsa neimembri della Nato. "Oggi, in risposta all'ammissione della Russia, che non ritirera' le sue forze ...

...debba "essere ferma e irremovibile" rispetto "alla pretesa di ritirare le truppe russe dall'... si attende ora la posizione Usa, con con il Presidente Joeche a breve parlerà alla Nazione. ..."La Russia ha appena annunciato che si sta strappando via un grosso pezzo di- ha denunciato martedì sera il presidente Joe- . Questo è l'inizio di un'invasione:le forze russe ...Così Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti nel suo intervento dalla Casa Bianca sulla crisi in Ucraina. “La Russia – prosegue – non ha accennato a una de-escalation e se continuerà l’invasione siamo ...Cosi', Il presidente Usa sulla crisi in Ucraina. "Una prima tranche – continua Biden – contro due istituzioni russe, il debito sovrano e da domani contro le e'lite e le loro famiglie russe".