Ucraina, Berlino sospende la certificazione del gasdotto Nord Stream 2. Scholz: “Senza non può entrare in funzione” – Video (Di martedì 22 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha riferito che la Germania ha adottato misure per interrompere il processo di certificazione del gasdotto Nord Stream 2. La mossa, ha riferito il cancelliere ai giornalisti questa mattina a Berlino, arriva come risposta del suo governo dopo le azioni di Mosca in Ucraina. “Sembra tecnico, ma è il passaggio amministrativo necessario” ha spiegato sottolineando che con questo stop procedurale “non può esserci alcuna certificazione del gasdotto. E Senza questa certificazione, Nord Stream 2 non può entrare in funzione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco, Olaf, ha riferito che la Germania ha adottato misure per interrompere il processo didel2. La mossa, ha riferito il cancelliere ai giornalisti questa mattina a, arriva come risposta del suo governo dopo le azioni di Mosca in. “Sembra tecnico, ma è il passaggio amministrativo necessario” ha spiegato sottolineando che con questo stop procedurale “non può esserci alcunadel. Equesta2 non puòin”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

