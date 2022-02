Ucraina | Beghin M5S | ' via finale Champions da San Pietroburgo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Alla luce della grave situazione internazionale venutasi a creare dopo il riconoscimento da parte di Putin del Donbass e l'invasione delle truppe russe sul territorio ucraino, è evidente che la città di Sannon potrà ospitare ladiLeague prevista per il prossimo 22 maggio. Per questa ragione ho cofirmato la lettera, promossa dall'europarlamentare tedesca dei Greens Viola von Cramon-Taubadel, al presidente dell'Uefa Aleksander ?eferin. La Russia dimostri a tutto il mondo che ha a cuore i valori dello sport, della fratellanza, della collaborazione e del rispetto e faccia prevalere le sole armi della diplomazia. Non è mai troppo tardi”. Così Tiziana, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.