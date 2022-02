Ucraina | adesivi con il gruppo sanguigno sui vestiti dei figli | le mamme di Kiev si preparano alla guerra

(Di martedì 22 febbraio 2022) “Se volete sapere come gli ucraini stanno reagendo al discorso di Putin, eccovi un assaggio: lesu Facebook discutono se mettere deglisuidei loro, quando vanno a scuola, sui quali indicano il loro. Non commettete errori: le parole di Putin sono state percepite come una dichiarazione diall’”. È questo il tweet che condivide Olga Tokariuk, giornalista freelance ache sta cercando di raccontare, tramite anche i social network, le vicende e le sensazioni del popolo ucraino durante la crisi russo-, soprattutto dopo che Vladimir Putin ha firmato in diretta televisiva il decreto con cui la Russia ha riconosciuto l’indipendenza ...

