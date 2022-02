Ucdl, "cure diritti e libertà". L'unione dei professionisti per ridare agli italiani "una sanità territoriale rinnovata" (Di martedì 22 febbraio 2022) “Non siamo un movimento di dissenso, ma un'unione di professionisti che, partendo dalle enormi carenze dimostrate dal ‘Sistema Italia' durante la pandemia, vuole ripartire per restituire agli italiani una sanita? territoriale rinnovata, il ripristino dei diritti fondamentali e delle libertà costituzionalmente garantite, ripresa economica e risposte”. Questo il messaggio veicolato oggi alla presentazione dell'unione per le cure, i diritti e le libertà, la cui nascita è stata ufficializzata oggi a Roma, a Palazzo Ferrajoli, proprio di fronte alla “casa delle istituzioni”. Relatori della presentazione, il fondatore e avvocato Erich Grimaldi, la portavoce Valentina Rigano, giornalista, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) “Non siamo un movimento di dissenso, ma un'diche, partendo dalle enormi carenze dimostrate dal ‘Sistema Italia' durante la pandemia, vuole ripartire per restituireuna sanita?, il ripristino deifondamentali e dellecostituzionalmente garantite, ripresa economica e risposte”. Questo il messaggio veicolato oggi alla presentazione dell'per le, ie le, la cui nascita è stata ufficializzata oggi a Roma, a Palazzo Ferrajoli, proprio di fronte alla “casa delle istituzioni”. Relatori della presentazione, il fondatore e avvocato Erich Grimaldi, la portavoce Valentina Rigano, giornalista, il ...

