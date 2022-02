Uccise il padre violento, Alex Pompa assolto 'perché lottò per la vita' (Di martedì 22 febbraio 2022) Uccise il padre per "legittima difesa" nel corso di "una lotta ingaggiata per sopravvivere". E quindi deve essere assolto. Questo dicono le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Assise, a ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 22 febbraio 2022)ilper "legittima difesa" nel corso di "una lotta ingaggiata per sopravvivere". E quindi deve essere. Questo dicono le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Assise, a ...

