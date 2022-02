Uccise il padre per salvare la madre: assolto, fu 'legittima difesa' (Di martedì 22 febbraio 2022) Uccise il padre per salvare la madre: Alex Pompa, il giovane che il 30 Aprile 2020, a Collegno (Torino) Uccise a coltellate il padre, è stato assolto per 'legittima difesa', proteggendo la madre da un'... Leggi su globalist (Di martedì 22 febbraio 2022)ilperla: Alex Pompa, il giovane che il 30 Aprile 2020, a Collegno (Torino)a coltellate il, è statoper '', proteggendo lada un'...

Advertising

SkyTG24 : Uccise il padre violento, Alex Pompa assolto: “Lottò per sopravvivere” - tfnews_t : #Assolto il giovane che uccise il #padre per difendere la #madre #assoluzione #news #tfnews #italia… - frazuff2 : RT @SkyTG24: Uccise il padre violento, Alex Pompa assolto: “Lottò per sopravvivere” - globalistIT : Ecco le motivazioni della storica sentenza - TorinoNews24 : Torino - Uccise a coltellate il padre 'Colpì per sopravvivere'. Assolto il ragazzo... -